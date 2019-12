Lucía Méndez se niega a que se hable de su noviazgo con Luis Miguel en bioserie

Ciudad de México.- En muy pocos meses se estrenará la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, proyecto en el que se han revelado grandes secretos de la vida privada del cantante, sin embargo, el tema que no se tocaría en los capítulos sería el romance que mantuvo con Lucía Méndez.

La primera actriz manifestó que no está dispuesta a que se hable de ella en esta nueva temporada y aseguró que no dará autorización.

No tengo la menor idea si saldré o no saldré, pero definitivamente no lo autorizo porque es mi vida privada y si alguna vez comenté algo de Micky fue porque fue lindo, pero en realidad ya me da flojera hablar de eso”, refirió la estrella de 64 años.