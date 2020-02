Ludwika Paleta confirma su retiro de los escenarios: "Me necesita mi familia"

Ciudad de México.- La actriz Ludwika Paleta impresionó a todos tras revelar su decisión de retirarse de los escenarios debido a que siente que no le está dedicando mucho tiempo a su familia.

Es el momento de descansar un poquito, porque en estos tres meses que llevo trabajando muchísimo, y antes la película, no he podido estar mucho tiempo con mis hijos y además en los momentos que puedo descansar no descanso por estar con ellos", reveló la actriz en un encuentro con la prensa.