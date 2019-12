Luego de 10 años: John Frusciante vuelve con los Red Hot Chili Peppers

California, EU. - Este domingo 15 de diciembre resultó como uno de los más sorpresivos hasta ahora, luego de que la banda californiana, Red Hot Chili Peppers anunciara algo muy grande.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la agrupación anunció que luego de 10 años el guitarrista John Frusciante se estaría reintegrando una vez más a su alineación.

Frusciante había abandonado al cuarteto el pasado año de 2009, después de haber grabado algunos de los discos más exitosos como Blood Sugar Sex Magic, Californication y By the Way, entre otros.

Además, se mencionó que el actual guitarrista y quien había igresado como reemplazo, Josh Klinghoffer, saldrá del grupo musical. El musico se había integrado en 2007 durante la gira del disco Stadium Arcadium, pero pasó a ser miembro oficial dos años después.

Josh es un hermoso músico a quien respetamos y amamos. Estamos profundamente agradecidos de él y los incontables momentos que vivió con nosotros", fue el mensaje que dedicaron los demás integrantes a Klinghoffer.