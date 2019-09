Luego de 5 años, Enrique Iglesias lanzará un nuevo disco recopilatorio

Ciudad de México.- Con más de 20 años de carrera artística, Enrique Iglesias, cautivará a sus fans con un nuevo disco donde recopilará 16 de sus canciones más populares, el cual se llamará Grandes Éxitos.

Universal Music Latino Entertainment adelantó que en el álbum se encuentran los temas Could I Have This Kiss Forever, I Like It, Tonight y Be With You.

Además de Bailando, Cuando me enamoro, El perdedor, Loco, Mentiroso, Dónde estás corazón, Escape, Lloro por ti y No me digas que no.

A lo largo de su carrera, Enrique Iglesias a ganado media docena de premios Grammy y Latin Grammy; ha vendido más de 170 millones de copias de sus discos y acumula más de 14 mil millones de visitas en plataformas digitales.

El músico ha publicado 10 discos de estudio, el último fue Sex and Love de 2014. Grandes éxitos se lanzará el próximo 4 de octubre.