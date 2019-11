Luego de un año, Ana de la Reguera confirma su ruptura con Tony Dalton

Ciudad de México.- Después de dar a conocer su romance en septiembre del 2018, Ana de la Reguera dio por terminada su relación con Tony Dalton en encuentro que mantuvo con la prensa.

Incluso la actriz reveló que su relación amorosa con Dalton terminó con muchos meses de anticipación, aunque por mutuo acuerdo decidieron no hacer público.

Terminamos hace mucho tiempo, hace como seis meses pero no sé qué me hayan inventado, la verdad es que no sé. No sé ni qué aclarar”, declaró la artista.

Asimismo, la veracruzana aseguró que no le ha tomado importancia a los rumores que han rodeado a su vida durante los últimos meses.

Estoy muy bien, Tony está muy bien y, de verdad, no tenemos ni medio problema en la vida. Super buena relación, adoro a su familia, lo adoro a él. Al contrario, más bien he tenido mucho trabajo”, comentó la intérprete.

Con respecto a sus proyectos, de la Reguera informó que abrirá con la serie Ana, así como los estrenos de The Purge y Army of The Death la película de Zack Snyder.