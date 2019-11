Luis Miguel dará 'jugosa' manutención a Aracely; pone condición para ver a hijos

Ciudad de México.- El especialista en espectáculos, Jorge Carbajal, reveló que Luis Miguel puso una gran condición a Aracely Arámbula para poderse reunir con sus hijos, Miguel y Daniel, asimismo adelantó la cantidad que el cantante estaría pagando por la manutención de sus hijos.

El periodista explicó que 'El Sol' no quiero poner en riesgo la vida de sus hijos, por lo que solicitó que al momento de reunirse con ellos nadie los acompañe, solo el padre de Aracely y ella solo en ocasiones especiales.

Sin que haya nadie, es decir, que Aracely no mande a nadie, que no mande a Leonardo, su hermano, que no mande al chofer, a nadie, y que el único que podría estar presente es el papá de Aracely, el único, Aracely entraría en casos extremos como una festividad de los niños”, dijo Carbajal.