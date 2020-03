¡Luis Miguel rechazado! Cantante revela que se negó a pasar una noche con él

Ciudad de México.- La famosa cantautora, Alejandra Ávalos, en una entrevista en El minuto que cambió mi destino, reveló que hace 30 años Luis Miguel le pidió pasar la noche con él, pero ella rechazó al guapo cantante, hecho que no le agradó absolutamente nada al 'Sol de México'.

Ávalos contó que tuvo una cita con 'Luismi' y la pasó muy bien, se divirtieron, pero al momento de que avanzaba la noche el quería algo más y ella sabía que para él no sería nada más que otro encuentro casual y no estaba dispuesta a ser una aventura de una noche o dos.

La famosa cantautora asegura que le dijo que no sería solamente una chica más en su lista, pero que sí podría ser su amiga incondicional siempre, lo que no le pareció al 'Sol de México' y le dejó de hablar.

Yo no soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura, se lo dije: 'Quiero ser tu amiga para toda la vida, no quiero ser un romance efímero'. Al final, él se enojó conmigo y me dejó de hablar".

Varios años después, volvieron a encontrarse y a salir, en está ocasión Luis Miguel le aclaró que si no quería tener una relación con él mandaría a alguien que la llevara a su hotel, pero que si eso sucedía jamás se volverían a ver o hablar, pero ni aún así ella desistió en su posición y volvió a rechazarlo marchándose.

El me dijo: 'Si no tenemos en este momento una relación te mando con un chófer a tu hotel, pero no nos volvemos a ver jamás en la vida', a lo que pesé: 'No tengo nada que hacer aquí' y me fui".