Luis Miguel sería el nuevo pretendiente de Yanet García, ‘La Chica del Clima’

Ciudad de México.- A pocos días de que se hiciera público el rompimiento de la conductora Yanet García con el gamer profesional, Douglas Martin, se rumora que el cantante Luis Miguel es uno de los hombres que se ha sumado a su lista de pretendientes.

Desde que inició la participación de la llamada ‘Chica del Clima’ en el matutino Hoy, ya se había dicho algo al respecto; sin embargo, fue tras su ruptura con Martin que los comentarios se incrementaron.

Al cuestionarla sobre el tema, García expresó:

“Hay muchos rumores, eh… No te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo. Es una persona que yo admiro, que respeto muchísimo, me encanta su música, claro”.

A pesar de que Yanet decidó tomarse las cosas con calma en el aspecto sentimental, se informó que en breve la productora Magda Rodríguez realizará una audición dentro del matutino estelar de Televisa para encontrarle un nuevo galán a la conductora.