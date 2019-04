Lupe Esparza asegura que no está pasando por ningún proceso jurídico

Ciudad de México.- Tras la acusación de Ramiro Delgado, tecladista del grupo Bronco, en contra de Lupe Esparza sobre traición, maltrato y malos manejos económicos, el músico fue cuestionado al respecto.

A través de un video difundido por redes sociales se puede ver el momento en que varios reporteros intentaron cuestionar a Lupe por los problemas legales que enfrenta, pero el músico dijo no existe ningún proceso jurídico.

Cabe recordar que Ramiro Delgado había informado mediante una entrevista que se había sentido traicionado por el vocalista después de su presentación el pasado 1 de marzo.

Me sentí maltratado tanto por él como por sus hijos. Decepcionado. Todo por el problema de mi salud. Yo creo que no es correcto. Me dijo, 'pasa para que te den tu parte y se acabó'”, habían sido las palabras del tecladista.