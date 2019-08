Lupillo Rivera: "No soy cornudo, Belinda y yo no somos ni fuimos novios"

Ciudad de México.- Luego de que Belinda fuera captada en un vuelo, al lado de un hombre que no era Lupillo Rivera, con quien se le vincula sentimentalmente desde hace unos meses, y ante la negativa de la cantante de hablar del tema, fue el cantante quien salió al paso para aclarar toda la situación.

Lupillo utilizó su cuenta de Instagram para dejar claro que Belinda no le puso el cuerno, puesto que él y la cantante no son novios, incluso señaló que nunca lo fueron.

Comentó que era momento de aclarar la situación de la relación entre ambos, para que no fueran a criticar a la cantante, pues los fans supusieron que ella lo estaba engañando con otro.

No quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiero que le digan cosas feas, porque es una mujer, una dama. Belinda es una de las personas más hermosas de las que yo he conocido en mi vida”.