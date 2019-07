Lupillo Rivera celebra, sin Mayeli Alonso que su hija Lupita pasó de niña a mujer

Estados Unidos.- La hija del cantante Lupillo Rivera y la empresaria Mayeli Alonso, Lupita, festejó sus xv años al lado de todos sus familiares y su padre.

La feliz quinceañera vistió un vestido color coral, lleno de flores, además de que agregó una corona como accesorio.

El cantante le dedicó unas palabras a su pequeña hija, quien se convirtió en toda una señorita.

Desde que naciste, me quitaste una tristeza profunda que tenía y siempre te he dicho que eres mi ángel de la guarda, porque así es. Sé que muchas veces te he fallado y te pido perdón por no haber sostenido la familia como debía y hasta siento que te he fallado como hombre, pero de algo siempre tienes que estar segura @karizmarivera es que TE AMO y siempre serás lo más importante para mí”, escribió ‘El rey de los borrachos’.