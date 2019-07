Lupillo se apantallaría con Belinda por conocer puras feas, bromea su ex Mayeli

Ciudad de México.- La madrugada del martes, la exesposa de Lupillo Rivera confesó a sus fanáticos que no podía dormir, por lo que le podían hacerle todo tipo de preguntas, sin embargo, Mayeli Alonso terminó confesando varias cosas que sorprendieron en sus historias de Instagram.

Mayeli fue preguntada por una de sus seguidoras que si qué opinaba sobre lo que reveló Lupillo hace unas semanas, cuando manifestó que Belinda era la mujer "más bella que he conocido en mi vida". Cabe aclarar que a su ex y a la cantante, ambos coaches de La Voz... México se les relaciona sentimentalmente desde hace semanas.

La expareja del 'Toro del corrido' contestó:

Es que no salía de Temecula (el cual es un condado de Riverside, EU) Jajajaja, no te creas. Pues sí está guapérrima la Beli. Hasta yo lo digo", escribió en Instagram.

Lo que claramente fue una broma de parte de la ex de Lupillo, no sentó bien entre algunos seguidores, quienes la acusaron de querer decir que el cantante se habría rodeado de solo gente poco atractiva en el pequeño condado. "Es decir que no salía del pueblo", escribió un usuario en Twitter.

Mayeli también lanzó una 'cuchillada' contra la familia de su exmarido, pues un fan la cuestionó sobre la declaración de Lupillo, quien dijo que ella estaba lucrando con los XV años de su hija. Muy a su estilo sarcástico y al tono burlesco, Alonso no dudó en responder y aseguró:

Creo que los menos indicados para hablar de lucro son ellos", seguido de emojis riéndose.

Esta no es la primera vez que Mayeli causa polémica por opinar sobre la posible relación entre el padre de sus hijos y Belinda. Ya habría declarado en entrevista que le parecía muy bien el amorío y que incluso, quería invitarlos a cenar.