Luto en el espectáculo: Luke Perry, actor de ‘Beverly Hills, 90210’, muere a los 52

Los Ángeles, EU.- Luke Perry, afamado actor que se posicionó en el gusto de la audiencia tras ser uno de los protagonistas de la serie Beverly Hills, 90210, murió a los 52 años tras sufrir un derrame cerebral el pasado miércoles 27 de febrero.

De acuerdo con TMZ, quien interpretara al papá de ‘Archie’ en la serie Riverdale falleció la mañana de este lunes en el hospital St. Joseph's Hospital in Burbank.

Según lo que indicó su representante, en sus últimos minutos de vida Perry estuvo rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su madre Ann Bennett, su prometida Wendy Madison Bauer, su exesposa Minnie Sharp, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos.

Los representantes del actor indicaron que este había sido sedado por los doctores con la esperanza de darle una oportunidad a su cerebro para que luchara en contra del daño provocado por el derrame. Por unos días se especuló que había sido inducido a un coma.

Además de ser reconocido por interpretar a ‘Dylan McKay’ en Beverly Hills, 90210, Luke Perry participó en la más reciente película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood y otros conocidos proyectos.

La familia aprecia la efusión de apoyo y las oraciones que han sido extendidas a Luke desde todas partes del mundo”, indicaron los representantes.