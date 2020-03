Luto en la TV: Coronavirus arrebata la vida a actor de la serie 'You'

Estados Unidos.- La estrella de You Mark Blum falleció a la edad de 69 años a causa del coronavirus esta semana, confirmó la compañía de teatro de Nueva York Playwrights Horizons a través de redes sociales.

Con amor y profundo dolor, Playwrights Horizons rinde tributo a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y consumado artista que falleció esta semana", indica el comunicado.

Gracias Mark, por todo lo que trajiste a nuestro teatro, y a los teatros y audiencias en todo el mundo. Te extrañaremos", concluye el comunicado sobre el lamentable suceso.

Mark Blum interpretó al 'Señor Mooney' en la famosa serie de Netflix You, proyecto que fue renovado para una tercera temporada en enero.

Asimismo, Blum también participó en Succession, de HBO, y otros programas de televisión Almost Family, The Good Fight y Mozart in The Jungle.

El actor consolidó una carrera de casi 40 años en Broadway y ganó un premio Obie por su interpretación en Gus and AI.

El intérprete también participó en más de 80 filmes, tales como Crocodile Dundee y Shatered Glass.