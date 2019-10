Lyn May revela fecha para su próxima boda con músico 40 años menor que ella

Ciudad de México.- La vedette, Lyn May, en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy reveló que ella y su novio 40 años menor, Carlos, quien es músico, se casarán para antes de que finalice el año en curso.

Lyn aseguró que se iban a casar en dos meses en México y que no le importaba el que dijeran de ella o si le inventaban coas, por el contrario señaló que era bueno.

Por su parte el joven músico confirmó que no le interesa si hablan sobre ellos, si le dicen que es homosexual o cualquier otra cosa, ya que el está acostumbrado por supuestamente haber crecido en Hollywood.

Yo estoy acostumbrado a ir a eventos donde está Madonna, Queen, todos esos, entonces yo tengo una mentalidad muy abierta, obviamente por donde nací visto como Hollywood, yo estoy acostumbrado a las criticas de Hollywood así que a mi no me molesta que digan si soy gay, si soy heterosexual, judío, no importa, pero lo que si me llega a molestar es que me digan que me cuelgo de la fama de Lyn", dijo Carlos.