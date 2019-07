Lyn May revela que fue golpeada por esposa de expresidente por esta razón

Ciudad de México.- Lyn May, la vedette mexicana, recientemente presentó al público su nueva relación amorosa con alguien mucho más joven que ella, sin embargo, esta no es la relación más sorprendente que ha tenido la también actriz.

Esto pues igualmente, reveló haber mantenido un amorío con uno de los expresidentes mexicanos, lo que la llevo a ganarse una agresión física por parte de la primera dama de aquel entonces.

En churubusco me agarró a golpes. Si me pasó. A las vedette nos pasa de todo. Sí me pegó, estaba muy joven. Era la primera dama e iba con el presidente, pero ella ya sabía", comentó la vedette de 67 años.