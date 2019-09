A un año de la muerte de Mac Miller, la estrella del rap en ascenso

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con grandes influencias como Beastie Boys, Outkast, y A Tribe Called Quest, el rapero Mac Miller prometía ser una de las grandes estrellas del rap de los Estados Unidos, sin embargo, su prometedora carrera se vio cortada el 7 de septiembre de 2018.

Mac Miller fue encontrado sin vida en su casa ubicada en Studio City, California, producto de la combinación de drogas, fentanilo, cocaína y etanol, lo que terminó con el rapero de 26 años.

Nació el 19 de enero de 1992 y se encontraba en un gran momento para su carrera musical: tenía planes de gira para promocionar su último disco de estudio, sin embargo, su muerte terminó con todo.

Hoy a un año de su sorpresiva muerte, la cuenta de Instagram de Billboard recordó al rapero con una imagen y un texto que señala:

No importa a donde me lleve la vida, me encontrarás con una sonrisa. El mundo perdió a Mac Miller hace un año.