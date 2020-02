Mac Miller, la razón por la que Ariana Grande terminó con Pete Davidson

Estados Unidos.- El famoso comediante, Pete Davidson, aseguró que su compromiso con la talentosa cantante y actriz, Ariana Grande, terminó debido al fallecimiento de su expareja, el rapero Mac Miller, ya que ella aún lo amaba.

Davidson recientemente tuvó una entrevista con Charlamagne Tha God, durante la cual confesó los motivos que hace casi dos años terminaron con sus planes de una boda al lado de Grande, con quien se comprometió a unos pocos meses de que ella y Miller rompieran.

Creo que le dije algo como: 'Estaré aquí hasta que tú quieras que yo esté aquí'. Sabía que todo se había terminado después de eso. Fue algo realmente horrible y no puedo imaginar ni siquiera lo jodido que ha de ser pasar por algo así. Es horrible", confesó Pete.

Todo lo que puedo decir es que ella realmente lo amaba y en ningún momento montó un show o algo por el estilo. Todo eso fue algo jodido y las oraciones para sus familiares y amigos siguen aquí", expresó Davidson.

El standupero aseguró que él no guarda rencor con Ariana y no quiere que las cosas entre ellos estén mal, aunque al ser comediante de vez en cuando saca a relucir el nombre de la artista con un mordaz comentario que no siente, pero que queda bien con el show.

Creo que ser hiriente está fuera de mis límites (...) Quiero estar bien con todos, pero el stand up es parte de mi vida, es algo realmente público. Siento que Ariana sí se expresó públicamente y se detuvo; y como dije, yo no tengo redes sociales ni nada por el estilo; no tengo una plataforma para expresar mis sentimientos, es por ello que lo hago a través del stand-up", concluyó.