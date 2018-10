Mac Miller reaparece en un tierno video del Instagram de Ariana Grande

Los Ángeles, EU.- Ariana Grande compartió un tierno video en sus historias de Instagram que ofrece una mirada íntima a su relación con el fallecido Mac Miller tan sólo días después de su ruptura con Pete Davidson. En las imágenes, se puede ver al rapero con la abuela de la cantante y en un momento él se da vuelta para mirar a Grande con una sonrisa mientras ella graba toda la interacción con su cámara.

Miller murió hace dos meses de una aparente sobredosis a los 26 años en su casa en Studio City en California. La intérprete quedó "verdaderamente devastada" por la noticia según informó una fuente y quedó demostrado con el homenaje que le dedicó al rapero en su cuenta de Instagram.

"No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos sobre esto muchas veces. Estoy tan enojada, tan triste que no sé qué hacer", expresó la cantante en el emotivo tributo.

La muerte de Miller, quien fue su pareja durante dos años, desequilibró a la intérprete emocionalmente quien ya se encontraba en un estado frágil tras el atentado terrorista en su concierto de Manchester.

"Ariana no se ha dado suficiente tiempo para hacer el duelo ni el proceso sanar y siente que sus emociones están fuera de control", explicó una fuente cercana a E! News.

Estos sentimientos repercutieron en su relación con el cómico de SNL y la pareja puso fin a su compromiso.

"Ella está luchando con sus sentimientos y sabe que tiene que tomarse tiempo para sí misma", explicó el informante de porqué decidieron terminar la relación.

"Desde que Mac se murió ha estado evitando hacer el duelo y ha tratado de mantenerse muy ocupada… Ariana quiere seguir haciendo nueva música y continuar con su vida, pero entiende que ahora también debe enfrentar sus emociones".