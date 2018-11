Maca Carriedo en programa en vivo: "¿Quién es Aurora Valle?"

Ciudad de México.- Después de que Maca Carriedo saliera del programa de espectáculos 'Intrusos', continúa con la polémica luego de hablar acerca de la discusión que protagonizó con quien fuera su compañera Aurora Valle.

Durante una entrevista a la revista TVNotas, Maca denunció haber recibido un comentario inapropiado, al cual señaló como discriminación, por parte de Aurora.

Hablo en general que no podemos normalizar comentarios ni decir es que eres muy bromista, aguanta. No hay que normalizar esos comentarios porque a mí quizá no me afectan, pero hay gente a la que sí le afectan y es bueno que ellos sepan que pueden poner un alto y no estar en donde no se sienten cómodos”.