Madonna, furiosa con Portugal por negarle acceso a su caballo a palacio

Nueva York, EU.- Madonna se mostró muy enojada esta semana con las autoridades portuguesas al grabar un video musical. Acostumbrada a cumplir todos sus deseos, está incrédula de que el gobierno de la ciudad de Sintra le hayan negado el permiso para que su caballo pura sangre pueda entrar al palacio del siglo XIX Quinta Nova de Assunção como parte del video del tema Indian Summer, que se desprende de su próximo álbum.

Con un escueto mensaje el Ayuntamiento, a través del alcalde de la localidad, respondió a las pretensiones de la ‘Reina del Pop’ que junto con su equipo de filmación había rentando el lugar por una semana.

El caballo es suyo, pero el palacio es de todos los portugueses y no voy a permitir que se estropee, de modo que no voy a autorizar nada de esto. (…) Hay cosas que el dinero no paga”.