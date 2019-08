Madonna muestra su apoyo a Miley Cyrus en divorcio con Liam Hemsworth

Estados Unidos.- Hace un par de días Miley Cyrus creo un hilo en Twitter, mismo que compartió con imágenes a Instagram, donde muy molesta señaló que su matrimonio con Liam Hemsworth no terminó por una infidelidad como han dicho, con lo que Madonna le mostró su apoyo en un comentario en Instagram.

La 'Reina del Pop' le externo a Miley su apoyo diciendo que no debía de disculparse ya que era humana y podía cometer errores.

¡Gracias a Dios! !Eres humana! Una mujer que ha vivido, ¡No necesitas disculparte!", dijo Maddona.

Hasta el momento no se ha visto una respuesta por parte de la joven cantante, con quien ya ha tenido una colaboración musical con el tema Don't Tell Me.