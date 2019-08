Madre de Bazán se les va al cuello a Irina y Julián Gil: "Él patán y ella mentirosa"

Ciudad de México.- Al ser cuestionada por la prensa, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, no dudó en arremeter contra Gabriel Soto al referirse a él como "ya saben quién" y desmintió que hubiera una relación entre Santiago Ramundo y su hija, a quien defendió de quienes la habían acusada de serle infiel al actor argentino.

La madre de la actriz no paró ahí, pues no dudó en despotricar contra Julián Gil, al escuchar que había sido él quien le contó a Santiago Ramundo sobre el supuesto engaño de su hija.

Pues si desprestigió a la mamá de su hijo, ¡imagínate!, Marjorie (De Sousa), yo estoy contigo, y la verdad que yo siempre creí en ti. Sí (Julián) fue a la boda, yo a él lo vi, iba con un sombrerito ridículo como es él, pero no me pregunten de ese hombre porque se me hace un patán, lo conocí desde Miami y decía ¡ay, Dios mío!, ese es capaz de eso y más, si vimos en un año cada vez que iba a ver disque a su hijo como pedía a las cámaras, les llamaba a ustedes o llegaba al aeropuerto, se hacía la víctima”.