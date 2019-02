Madre de Eiza González presume a su novio 23 años más joven que ella

Ciudad de México.- Desde hace cuatro años Glenda Reyna, exmodelo y representante artística, sostiene una relación amorosa con Carlos Madrigal, de 43 años, actor de la telenovela Mi marido tiene más familia, según contó una amiga de Reyna a TV Notas.

La pareja se conoció hace seis años, cuando Madrigal llegó a México:

Además, detalló que para Glenda, de 66 años, no es problema la gran diferencia de edad:

Aunque lo que sí preocupaba era la opinión de sus hijos; mientras a Yulen no le pareció, Eiza González apoya a su mamá y le dice que disfrute.

Yulen, su hijo mayor, es muy celoso y sí le friqueó un poco enterarse, no le gustó lo de la diferencia de edad. Por eso, ella ha tratado de mantener en secreto esa relación. En tanto Eiza González la apoya, le dice que disfrute. Sólo le pide que tenga cuidado con que no le rompan el corazón y no quieran aprovecharse de ella”.