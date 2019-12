Madre de Geraldine revela dónde pasarán Navidad y Año Nuevo sus nietas

Ciudad de México.- Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, quien a lo largo del año se ha pronunciado en favor de su hija tras el divorcio con el actor Gabriel Soto, reveló como la expareja logro ponerse de acuerdo para que ambos disfrutaran las fiestas navideñas con sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda.

Y aprovecho para reiterar su apoyo tanto a su hija como a sus nietas.

Por otro lado, a la pregunta de por qué siendo abogada, Geraldine no deja que la represente legalmente, especialmente en momentos tan difíciles como los acuerdos del divorcio, Rosalba reveló:

Sin embargo y a pesar de la negativa también entiende la decisión de su hija.

No, no es que no confíe, lo que pasa es que no quiere que yo sepa qué pasa o no, pero no, no, ella tiene sus abogados y bueno yo le respeto, uno tiene que respetar las distancias que ella toma”.