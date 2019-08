"Mala madre, no vale nada": Mamá de Kimberly revela porqué no fue a su boda

Ciudad de México.- Desde hace un tiempo, Becky Colombani, la madre de la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, ha estado compartiendo videos en los cuales se expresa mal de su hija señalándola como una paloma negra, mala madre y recientemente como alguien que no siente amor o cariño que no sea por alguien más que no sea ella.

En el nuevo video la madre de la esposa del cantante, Edwin Luna, explicó los motivos por los cuales fue a su boda, recalcando que si fue invitada y que la prueba esta en la foto de la invitación que recibió.

No fui por tus cosas que tu querías que pasarán y que yo no estaba de acuerdo", expresó Becky.

Además de señalarle a Edwin que esta no vale nada y que se expresa muy mal de él, que a ella le ha dado su opinión acerca del vocalista de La Trakalosa y no es una amable.

Sin embargo, anterior a esto aseguró que no quiere a su abuela, a quien dice que es su única madre, que no le da ni un peso para ayudarla con los cuidados de su piernas, ni siquiera para una silla de ruedas le ha dado, misma en la que esta porque según ella, Kimberly, se iba de fiesta 3 o 4 días dejándole a su hijo y después no quería ser molestada por nadie.