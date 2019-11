Madre de Valentín Elizalde lo recurda: "Perder a un hijo... no tiene nombre"

Ciudad de México.- Los hermanos Elizalde y su mamá, la señora Camila Valencia estuvieron en el programa Corazón Grupero donde abrieron sus corazones con las mejores anécdotas de Valentín Elizalde a 13 años de su asesinato tras salir de un concierto en Reynosa.

Camila, madre de ‘El Gallo de oro’ está más que agradecida y conmovida con el cariño del público y con lágrimas en los ojos recordó la desgarradora pérdida de su hijo .

En esos momentos (la muerte de Valentín) me sentía como volando en el aire, no tenía paz, me sentía muy mal, no dormía, me pasba pensando cómo, cuáles fueron las últimas palabras que él dijo, por qué le hicieron eso a mi hijo, tenía muchas cosas pendiente de preguntarle.”