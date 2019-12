"Madre de dragones": Thalía imita épica escena de 'Game of Thrones' en caballo

Estados Unidos.- Como de costumbre, la cantante Thalía volvió a sorprender a sus fans al subir un video en Instagram el cuál desató muchos comentarios.

En la grabación se puede ver a la cantante de No me acuerdo sobre un caballo, además de tener aire de fondo por lo que el momento se hizo más épico justo como el personaje ‘Daenerys Targaryen’ de la serie Game of Thrones.

Posando, sonriendo y tomada de una sola mano, así fue como la esposa de Tommy Mottola se divirtió grabando el clip, dejando un mensaje navideño.