Madres famosas celebran la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Ciudad de México.- Con motivo de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, algunas artistas han empleado las redes sociales para manifestar su postura y contar algunas de sus experiencias en este ámbito.



Por su parte, la actriz Aislinn Derbez colocó en sus historias de Instagram una fotografía amamantado a su primogénita Kailani, y únicamente comentó “comiendo juntas”.

De la misma manera, Michelle Renaud manifestó “Para mi ser mamá es la mejor experiencia de mi vida , y sin duda la lactancia fue un vínculo que me unió demasiado a mi bebé, saber que mi cuerpo tenía la sabiduría de hacerlo crecer, protegerlo, alimentarlo y apapacharlo me hacía sentir mágica, yo amamante en todos los lugares posibles y jamás recibí una mala cara y eso es por la seguridad con la que lo hacía, me encantaría seguirle dando pecho a mi bebé, pero al año él decidió que ya no necesitaba más. En fin, aplaudo a todas las mujeres valientes que entienden la importancia de la lactancia y todos los beneficios que tiene. Pero sobre todo admiro a las mamás que hacen lo que su corazón les guía sin importar si es lactar o dar fórmula, si hacen colecho o no y solo se preocupan por seguir sus instintos y no andan criticando ni juzgando la maternidad de otras mujeres”.

A su vez, Ingrid Coronado detalló “Cuando tuve a Emiliano tenía 23 años, había poca información sobre la importancia de darle pecho a nuestros bebés y sus beneficios. Pero algo dentro de mí me decía que aunque estaba muy adolorida, aunque a veces tenía la sensación de que mi leche no era suficiente para él porque dormía muy poco, estaba convencida que valía la pena seguir intentando que Emiliano se alimentara de seno materno exclusivo. No solo creció mucho, sino que además siempre muy sano y a mí me ayudaba a recuperarme. ¡¡Cuando tuve a mis peques ya había más información y todo fue mucho más fácil!! Ahora hay muchísima información para lograr que la lactancia sea una experiencia agradable además de amorosa. Es indispensable que seamos conscientes y que no solo respetemos, sino que también apoyemos y ayudemos a las mamás que deciden amamantar a sus bebés ���� #DiaMundialDeLactancia #LactanciaMaterna”

Dando algunos detalles de sus experiencias como madres, es que estas celebridades buscan crear conciencia e incitar a más madres a conocer los beneficios de esta práctica.