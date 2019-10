Magda Rodríguez echa a Mhoni Vidente del programa 'Hoy': "Les va a repercutir"

Ciudad de México.- Por mucho tiempo Mhoni Vidente se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del programa Hoy, sin embargo, la astróloga confirmó que ya no aparecería en el famoso matutino debido a que la mismísima productora, Magda Rodríguez, la despidió.

La famosa pitonisa estaba a cargo de la aclamada sección La Ruleta Esotérica que se transmitía todos los martes, sin embargo, el día de ayer 29 de octubre ya no apareció en la famosa emisión.

Esta mañana, Mhoni concedió una entrevista a Javier Alatorre en donde explicó que le habían dado las gracias a pesar de que su contrato vencía hasta el mes de diciembre.

Dice Magda que los ejecutivos ya no querían que estuviera ahí, por equis cosa. Que no era la manera, si soy cumplida, si te ayudo a trabajar, pero me dijeron que los directivos ya no querían que estuviera ahí”.