Mágicamente desaparece el polémico vaso de Starbucks en 'GOT'

Ciudad de México.- En uno de los capítulos de la serie Games of Thrones llamado The Last of the Starks apareció un vaso de Starbucks muy cerca de Daenerys Targaryen.

La aparición de este artículo cambia el tiempo medieval en el que se desarrolla la serie.

Por su parte, HBO aseguró que el vaso en la escena no fue intencional y ya fue eliminado de manera digital por la producción del show.

Sin embargo, la compañía de café aprovechó el acontecimiento para tomar publicidad y tomó el hecho de manera divertida; incluso en una de sus redes sociales se puede leer que estaban soprendidos que Daenerys ‘’no haya ordenado un Dragon Drink’’.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 de mayo de 2019