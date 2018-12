Maki Soler aclara si se divorciará: "Yo lo amo, doy la vida por Juan"

Estados Unidos.- A pesar de que hace algunos días Juan Soler y Maki anunciaron su separación después de 15 años de matrimonio, la actriz ha brindado sus primeras declaraciones, mismas que dan una esperanza de que la ahora expareja no llegue al divorcio.

Es algo temporal y estamos tratando de no decir que es un divorcio, pero no nos gusta mentirle a nuestra gente, a nuestro público. No voy a hablar de la relación porque eso lo acordamos con Juan, quedárnoslo para nosotros”, explicó la artista durante la entrevista que brindó al programa Suelta la Sopa.