Maki Soler rompe el silencio sobre rumores de infidelidad de Juan Soler

Estados Unidos.- Pese a que Maki y Juan Soler dejaron claro en el comunicado para anunciar su separación que no darían más declaraciones y explicaciones sobre la situación, la expareja ha tenido que enfrentarse a los constantes cuestionamientos sobre lo ocurrido y a una especulación en torno a los motivos de que ya no estén juntos que crece cada vez más.

Recientemente, una revista mexicana de espectáculos reveló las polémicas declaraciones que una supuesta amiga de Maki Soler hizo con respecto a lo que hay detrás de la separación del matrimonio.

La fuente indicó que Juan le había sido infiel a Maki en varias ocasiones, lo cual derivó inevitablemente en el término de una relación que habría sufrido problemas desde hacía dos años.

Para las cámaras del programa Suelta la Sopa, la actriz desmintió que Juan Soler le fuera infiel, además de dejar claro que él es un hombre recto e incapaz de cometer un acto de tal naturaleza.

Me parece de muy mal gusto. No es cierto, lo desmiento rotundamente, no es verdad, no crean esas cosas. Solo el tiempo nos dará la razón", expresó Maki.