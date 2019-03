Maki niega divorcio con Juan Soler, pero admite que viven separados

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que Juan Soler confesara el difícil momento que está viviendo tras su separación de Maki, madre de sus dos hijas, es la actriz quien rompió el silencio, y en entrevista para el programa De Primera Mano, negó que a pesar de esta distancia estén en proceso de divorcio.

Expresando que hasta este momento no ha podido ver las declaraciones que dio su aún esposo, Maki explicó:

Conjuntamente, la artista subrayó:

Yo te puedo hablar por mí, yo no sé Juan las versiones que ha hecho, lo que ha dicho, no sé si lo agarraron en sus 5 minutos (…), pero divorciándonos, no, no estamos divorciándonos. Sí estamos separados, y sí está resultando un poquito más complicado de lo que creíamos, no en el sentido entre nosotros, porque Juan es mi familia, yo lo amo, él me ama, y a veces es difícil entender”.