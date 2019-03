Maki y Juan Soler son vistos juntos en un concierto juntos

Ciudad de México.- Juan Soler ha dejado claro en más de una ocasión, que su relación con Maki tendría una pausa que bien podría ser temporal, aclarando que nunca dejaría a su familia pese a la separación, sin embargo los famosos fueron captados en un show musical donde estuvieron todo el tiempo juntos.

La noche del jueves se vio a los actores en medio de su cita, en la Plaza Condesa de la Ciudad de México, posteriormente, asistieron al concierto de su banda favorita, Matute, algunos fanáticos pudieron tomar fotografías del reencuentro.

La pareja estuvo junta toda la noche

Durante el show Juan y Maki no se separaron ni un segundo, pues como bien se sabe, son grandes admiradores de Matute, por lo que no se podían perder del espectáculo del grupo mexicano, tanto que no les importó que la prensa y los medios los vieran juntos.

Fuentes cercanas a la expareja han afirmado que Maki decidió cerrar su tienda en Miami para regresar a la Ciudad de México, y así estar más tiempo con Juan, aunque ambos aseguraron anteriormente que no van a retomar su relación por el momento, y han dado indicios de que cada quien está haciendo su vida por su lado, sin embargo, la distancia no sería un impedimento para que estén juntos. Todo indica que podrían estar en una etapa de segunda oportunidad, y las fotografías de su encuentro lo dicen todo.