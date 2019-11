¿Mala madrastra? Geraldine denuncia a Irina Baeva por hacer llorar a sus hijas

Ciudad de México.- Geraldine Bazán se cansó de callar respecto a las polémicas que giran alrededor de su exesposo, Gabriel Soto, y su actual pareja, Irina Baeva, y este martes 19 de noviembre 'estalló' en su contra.

La molestia de la actriz mexicana inició cuando salió a la luz que ella recurrió a un supuesto trabajo de brujería para hacerle daño a la rusa y también trató de impedir que Gabriel la abandonara.

Geraldine compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para negar que hizo brujería a Soto y Baeva y confesó que sus hijas también han sido víctimas del romance entre los artistas.

De la misma manera, la querida actriz y modelo destacó que, por sus hijas, es capaz de todo.

Este tema es desgastante para mí, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz… ¡¡lo haré!! Ya sea por mis hijas o por mí. Y no señoras, señores, calladitas no nos vemos más bonitas. Tengo mucho más que decir, espero no sea necesario hacerlo”.