¿Mala madre? José Eduardo Derbez sufrió maltrato y Victoria Ruffo lo sabía

Ciudad de México.- En su canal de YouTube, el actor y conductor, José Eduardo Derbez, se olvidó de los tapujos y confesó aquellas cosas que sus seguidores no conocen a cerca de su vida personal.

Durante el video, el hijo de Eugenio Derbez relató que, durante un momento de su vida, se rompió el hueso de pierna izquierda, aunque su madre Victoria Ruffo no le creyó.

Asimismo, José Eduardo señaló que además sufrió maltrato por parte de su madrina, quien decía que todo era parte de un "berrinche" porque Victoria comenzaba a salir con una persona.

También me puso en el jardín, en una silla, y me dijo 'si quieres desayunar, te paras a pedir desayuno para que veas como no tienes nada' y obviamente no me pude parar. Después me tiró a una alberca aún con el dolor del hueso", narró el presentador.