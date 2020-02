"Malagradecida": Raúl Osorio se lanza contra Vanessa Claudio por dejar 'VLA'

Ciudad de México.- Hace un par de días Vanessa Claudio asistió a Venga la Alegría para anunciar que dejaría TV Azteca debido a que consiguió empleo en Suelta la Sopa de Telemundo y recibió varias críticas.

Raúl Osorio, quien compartió cámara con la puertorriqueña, lanzó una dura crítica en su contra y la tachó de ser una malagradecida.

'Rulo' asegura que no hay nada de malo en que Vanessa deje la empresa que la vio nacer pues se trata de crecimiento laboral, sin embargo, no le agradó que no se despidiera de una persona muy importante en su carrera.

El exconductor señaló que Vanessa debidó dar las gracias a Adrián Patiño, productor que la contrató para aparecer en el matutino.

Para nada es "TRAICIÓN", todo mundo merece buscar mejores oportunidades de vida y trabajo. Lo que si está mal, es no agradecerle a la persona que creyó en ella la primera vez y le dio su gran oportunidad, la oportunidad que todo mundo buscamos! Y esa persona es @adri_elproducer", escribió el 'Rulo'.

Hasta el momento Claudio no ha respondido al mensaje de su excompañero.