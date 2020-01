"Maldice a tu familia": Cepillín a Laura Zapata por insultar a nieto de AMLO

Ciudad de México.- Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, no dudó en arremeter contra Laura Zapata, luego de enterarse que la actriz maldijo al primer nieto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al ser cuestionado sobre la decisión del primogénito del mandatario de que su hijo naciera en Estados Unidos y no en México, Cepillín contestó:

Mis hijos son americanos también, dos de ellos, eso no tiene nada que ver, si se fijan la esposa del hijo es americana, entonces es donde nace uno y donde se puede, o sea, yo no voy a criticar eso, cómo crees, gracias a Dios tiene ya dos nacionalidades ese niño que acaba de nacer, pero no con eso quiere decir que el día de mañana (el niño) diga, 'saben que yo soy mexicano hasta las cachas'".