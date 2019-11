'Malichita', prima de José José, arremete contra Sarita Sosa por sus "abusos"

Ciudad de México.- Con un nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos, María Luisa Ortiz, prima de José José habló sobre su muerte y cuestionó a algunos amigos del cantante que conocían la situación y no hablaran a tiempo.

Muchos amigos de él (José José) hablaron muchas cosas sobre su situación y no hablaron a tiempo. Mi familia y yo lo hubiéramos rescatado”, mencionó María Luisa en entrevista con Venga La Alegría .

También, 'Malichita' como es conocido se mostró angustiada por las diversas declaraciones que allegados al intérprete han realizado después de su fallecimiento.

Asimismo, la prima del cantante manifestó que en su momento le pidió a la representante Laura Núñez que la llevara a su casa para que recibiera los cuidados pertinentes.

Si lo hubiera aquí, no hubiera pasado nada de lo que pasó. No habría dejado entrar a esta chica (Sarita) porque si me hubiera percatado de sus intenciones, la hubiese echado para ella”, comentó ‘Malichita’.