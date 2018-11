Maluma anuncia en redes sociales su retiro de la música... por una semana

Ciudad de México.- El cantante de género urbano, Maluma, anunció hoy 21 de noviembre a través de una publicación en Instagram que se retirará de la música debido a que ha tenido unos días de trabajo muy apretados, por lo que decidió alejarse de la vida pública y de los escenarios por una semana.

Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasar, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido", expresó Maluma en su post de Instagram.