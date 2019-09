¡Maluma por los aires! El cantante cumple uno de sus mayores sueños

Colombia, Medellín.- El cantante de reggaetón, Maluma, compartió en su cuenta de Instagram el video donde con lágrimas en los ojos y al lado de su madre, al igual que el resto de sus familiares, agradece y festeja el ver cumplido uno de sus mayores sueños, comprarse su propio jet privado.

El video inicia con Maluma al bordo de un autobús, lo que se podría interpretar como sus inicios antes de ser uno de los artistas más famosos del mundo, tras esto se ve al intérprete de 11:11 de pie viendo llegar un jet totalmente negro y como en un momento se cubre el rostro cuando siente las lágrimas por la emoción.

El lujoso avión es totalmente negro y tiene en blanco en un costado la corona, que se ha vuelto la insignia de Maluma.

Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues parceros ahora si que vamos llegar lejos. ¡BIENVENIDOS A ROYALTY AIR! con este tocamos la Luna".