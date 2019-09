Mamá de Geraldine Bazán asegura que la actriz no le puso ningún ultimátum

Ciudad de México.- Luego de toda la polémica que ha surgido en torno a la relación de Geraldine Bazán con su mamá, es ahora Rosalba Ortiz la que sale a hablar ante las cámaras.

Tras el rumor que dice que la actriz le puso un ultimátum a su madre para que ya no ventile temas familiares, la señora expresó lo siguiente:

A mi no me dice nada porque me respeta, y sabe que todo lo que he dicho lo ratifico. Obviamente es molesto para ella que yo comente, pero le pido que me comprenda".