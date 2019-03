Mamá de Geraldine de que Irina conviva con sus hijas: “Por supuesto que no”

Ciudad de México.- Geraldine Bazán fue clara al expresar en su controversial video que el principal motivo por el que detallaba la infidelidad de Gabriel Soto y lo ataques de Irina Baeva en redes sociales eran sus hijas, a quienes buscaba proteger y evitar que fueran usadas para limpiar la imagen de la actriz rusa.

Ahora, quien se ha encargado de defender esta postura es la mamá de la actriz, Rosalba Ortiz, ya que en un reciente encuentro con medios aseguró que Geraldine no permite que las pequeñas Miranda y Elissa convivan con la nueva novia de su padre.

No, por supuesto que no y mi hija es drástica en eso. No, por favor no. No me regañan, ni nadie me tiene que limitar mi libertad de expresión”, expuso tajante la señora Rosalba.