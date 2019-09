Mamá del hijo de Camilo Sesto habla de la posible herencia que podrían recibir

Madrid, España.- Luego de que se revelara que Camilo Blanes, hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, podría ser el posible heredero de la fortuna del español, la madre del joven habló al respecto.

Tras arribar al aeropuerto de Barajas en Madrid, España, Lourdes Ornelas, expresó que no tiene ni idea de cuales eran las pertenecías de Sesto

No tengo ni idea, nunca he sabido lo que tiene Camilo, nunca he investigado, ni estando con él preguntaba. Juro que no sé lo que tiene, ni lo que no tiene", asegura Ornelas.