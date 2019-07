¿Mamá materialista? La respuesta de Khloé a crítica por lujoso regalo a su hija

Estados Unidos.- Los lujos y excentricidades no son algo fuera de lo común en la vida de Khloé Kardashian y su famosa familia, como tampoco lo son las críticas a sus decisiones y formas de conducirse en su día a día, sin embargo, cuando se trata de señalamientos a su papel como madre, la joven celebridad no teme en responder de forma contundente.

Prueba de ello es la reacción que tuvo recientemente ante el comentario de un internauta que la criticó por gastar su dinero en “materialismo sin valor” y de paso fomentar esa forma de vida a su pequeña hija True.

El intercambio de mensajes entre el usuario de Instagram y Khloé Kardashian ocurrió en la sección de comentarios de un video que la modelo publicó en dicha red social.

En el clip aparece la pequeña True divirtiéndose en un lujoso auto de juguete rosa, el cual señalan portales es de la marca Bentley.

Grandioso, otra Kardashian en un Bentley. Ustedes están tan ajenas al mundo exterior, a su excesivo gasto en ‘looks’. Realmente amé la historia de tu familia y ahora no puedo observar cómo gastas todo ese dinero en materialismo sin valor. Es muy triste”, escribió el internauta.

Khloé no dudó en contestar al duro señalamiento, e incluso aseguró agradecer las palabras de su crítico.

Aprecio esto! Aprecio este mensaje más que el primero. Soy capaz de digerir lo que tienes que decir debido a la forma en la que lo manifestaste. Te escucho. Yo personalmente no creo que todos nosotros “gastamos dinero en materialismo sin valor”. No estoy aquí para probar lo que hago o lo que no hago. Pero lo que puedo decir es que soy capaz de mirarme a mí misma en el espejo y dormir tranquila por las noches”, inició Khloé su respuesta.