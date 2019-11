Mancera suelta todo sobre su salida de 'Hoy'; habla de polémica con Legarreta

Ciudad de México.- Hace algunas semanas Andrea Legarreta bromeó sobre despedir a Mauricio Mancera del programa Hoy y pocos días después el conductor confesó que sí dejaría la emisión y muchos especularon que su salida tenía que ver con la querida conductora.

Debido a la polémica que despertó su anuncio, Mancera decidió brindar una entrevista para revelar la razón por la que deja el famoso matutino.

El motivo por el cual me voy de Hoy -antes que nada no es por la Legarreta, la Legarreta no me corrió, la verdad con todos mis compañeros, yo creo que lo pueden ver en sus casas a través de la pantalla, me llevo my bien- es porque creo que la vida es de ciclos y mi ciclo en este programa llegó a su fin”.