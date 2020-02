Manipulación y chantaje: Esta 'movida' del padre de Meghan enfurece a duques

Reino Unido.- Meghan Markle y el Príncipe Harry estarían furiosos con el padre de la duquesa luego de que presuntamente le pidiera a su ex ayudarle a resolver la pelea familiar que sostienen.

Thomas Markle, su padre, le habría escrito a Doria -madre de Meghan- pidiéndole ayuda para reconectar con los duques, según fuentes.

Ninguno de los miembros de la familia de Meghan han hablado desde que se casó con el Príncipe Harry en mayo de 2018. Una fuente le dijo a medios locales que Meghan y Harry tienen miedo de que su padre esté usando a Doria como 'conejillo de indias' para obtener lo que quiere.

El intento de Thomas de involucrar a Doria en la situación es un movimiento desesperado. Ella es una persona inocente en este conflicto. Si Meghan decide hablarle a su padre otra vez, será su propia decisión".

No quieren involucrar a Doria en esto ni que se convierta en el 'conejillo de indias' de Thomas".

Meghan Markle, su padre Thomas y su madre Doria en una fotografía de hace varios años

El padre de Meghan podría ser obligado a testificar contra su propia hija luego de que ella empezara acciones legales contra el medio The Mail on Sunday por publicar una carta que ella le escribió.

Él es el principal testigo para Associated Newspapers, dueño de The Mail on Sunday y MailOnline, en respuesta a la acción legal de Meghan sobre el artículo, el cual incluye partes de la carta escrita a mano que le envió a su padre.

La duquesa demandó por mal uso de información privada, infracción de derechos de autor y violación a la Ley de Protección de Datos.