Manuel José responde a José Joel y Marysol Sosa: "Esa familia no la quiero"

Ciudad de México.- Manuel José respondió a las acusaciones de José Joel sobre una presunta demanda sobre el colombiano por venderse como hijo de José José para beneficiarse de ello.

Ante esta situación, el sudamericano, quien además se negó a realizarse una segunda prueba de ADN indicó que no tiene nada que demostrar.

En este momento considero que no hay necesidad porque yo tengo una maravillosa oportunidad, que muy pocas personas han tenido en el mundo, y es escoger a su familia, y yo a esa familia no la quiero. Yo pretendo que mi carrera empiece a volar muy por encima de esas circunstancias”.

El artista aseguró que en ningún momento se ha querido colgar de la fama del intérprete de 'El Triste'.

Yo lo único que estoy haciendo es trabajar, yo no me presento como el hijo de José José porque lo he dicho en muchas ocasiones, nunca he pretendido que mi carrera profesional esté ligada a mi vínculo personal con José José”, indicó.