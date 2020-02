Manuel 'Loco' Valdés, en grave estado: "Está muy débil, ha perdido fuerza"

Ciudad de México.- Marcos Valdés, hijo de Manuel 'Loco' Valdés, reveló en exclusiva para el programa Hoy que su padre se encuentra grave de salud y "ha perdido fuerza", aunque está en constantes revisiones para verificar que no haya regresado el cáncer.

Marcos aseguró que el 'Loco' Valdés se ha debilitado bastante en los últimos meses, pero que está en constante revisión.

Regresó algo en su cerebrito, lo están chechando, están viendo que no le afecte, que no sea algo que pueda crecer, que el cáncer no se vuelva a desarrollar en el cerebro, lo están checando, está en tratamiento. Luego pierde mucha agua, se deshidrata, pero no te creas, se toma su vodkita",confesó Marcos.